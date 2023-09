João Assunção destaca chegada ao Sporting: «Vou dar o máximo para recompensar o clube»

O Sporting anunciou a chegada de João Assunção, médio de 19 anos que troca o Famalicão pela formação dos verdes e brancos, neste caso para reforçar os sub-23 do emblema de Alvalade. O filho do ex-jogador Paulo Assunção, e que terminou recentemente contrato com o clube minhoto, destacou o novo passo na carreira ao serviço do Sporting."O Sporting é um dos maiores clubes do Mundo, estou muito feliz por estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui e vou dar o máximo para recompensar o clube e os adeptos. Podem esperar isso de mim", começou por referir, em declarações aos canais do Sporting, o médio de 19 anos que na última temporada se sagrou campeão nacional de juniores pelo Famalicão.Além disso, João Assunção apontou a importância do pai, Paulo, que fez carreira a um grande nível em Portugal, na hora de escolher um percurso como futebolista. "Ao ver o meu pai e o meu irmão em campo, fui ganhando a paixão pelo futebol. Nascemos com o futebol e vamos levá-lo para a vida. Quando acaba o jogo e chego a casa, já sei que o meu irmão e o meu pai vão dizer que joguei bem, mas que ainda posso aprender mais. No Atlético de Madrid aprendi tudo [onde foi formado], profissionalmente e na vida. Sou também muito grato ao Famalicão por abrir-me estas portas, é um clube top", sublinhou o jovem médio.De resto, o ex-Famalicão não deixou de analisar o papel de Amorim, que tem vindo a apostar em elementos da formação durante a sua estadia em Alvalade. "Todos sabem disso. O míster Rúben Amorim olha para a Academia e vemos isso na equipa A, temos os exemplos do João Muniz ou do Afonso Moreira, que são meus amigos. Já os defrontei e falo com eles. O João Muniz, que conheço desde pequeno, é meu irmão e o Afonso Moreira também", concluiu.