João Palma lembra golo do Sporting em fora-de-jogo: «É raro alguém assumir alguma coisa no futebol»

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, João Palma, admite que "não foi nada fácil" responder ao desafio de exercer o cargo, desde logo porque, na qualidade de procurador do Ministério Público, teve de "pedir autorização" ao respetivo Conselho Superior (CSMP)."Fui autorizado por uma maioria confortável. Mas é um desafio grande. As pessoas confiaram em mim. Sou portador da responsabilidade que é não desiludir quem me deixou vir para aqui", admite o dirigente dos leões, em entrevista difundida esta quinta-feira no canal do clube, antes de explicar o que torna tão difícil para um magistrado estar ligado a este meio."O mundo do desporto em geral não é um mundo muito saudável, pelo menos não tão saudável como nós aqui no Sporting gostaríamos que fosse. Vir para um meio onde há muitas questões discutidas nos bastidores, inconstante, não é fácil para um magistrado do Ministério Público como eu sou, e me gabo de ser. O que eu sempre impus a mim próprio é que estaria aqui não para me deixar inquinar pelo ambiente geral do desporto e do futebol em especial, nada disso, bem pelo contrário, seria para trazer o acréscimo da minha cidadania. Vim para ajudar, para trazer rigor e exigência, porque foi isso também que me foi pedido pelo presidente do Conselho Diretivo quando nos candidatámos logo da primeira vez", explicou João Palma.O responsável pela MAG do Sporting destaca os valores do clube e dá até o exemplo do golo de Paulinho em fora-de-jogo, contra o Casa Pia, que motivou um comunicado do Conselho de Arbitragem. "Não é um mundo fácil mas o Sporting tem sido exemplar, designadamente o presidente do Conselho Diretivo, Frederico Varandas, quando refere os valores do clube, quando assume que um golo foi em fora-de-jogo – e é raro alguém assumir alguma coisa no futebol – ou quando critica uma minoria dos nossos adeptos por extravasar um pouco os limites daquilo que é aceitável na emoção do jogo. O Sporting faz, de facto, uma grande defesa dos valores que deviam ser sempre inerentes ao desporto", conclui João Palma.Concentrado na alteração dos estatutos que vai ser levada a Assembleia Geral no próximo dia 8 de outubro, no sentido de introduzir o voto eletrónico à distância, João Palma sublinha as ideias que já transmitira em exclusivo a. "É o cumprimento de uma promessa eleitoral do dr. Frederico Varandas com a qual me identifico. É um momento histórico para o clube, um ponto de viragem, um passo enorme para a modernidade. Teremos um clube mais democrático com o voto universal e a possibilidade do exercício do direito de voto por todos os sócios", afirma o dirigente, recordando que a aprovação desta proposta "exige não só 75% dos votos, mas também, e este é um dado muito importante, 75% dos votantes" na referida AG."Toda a documentação relacionada com os quatro pontos em agenda, incluindo a redação proposta pelo Conselho Diretivo para os Estatutos, será disponibilizada no site e no Centro de Atendimento do Estádio a partir de sexta-feira, dia 29 de setembro", informa ainda João Palma.