João Valente assina contrato de formação com o Sporting

João Valente, aos 15 anos, assinou contrato de formação com o Sporting. No Sporting desde 2015, o médio entrou para Academia em 2021 e não esconde o desejo de chegar à equipa principal."O primeiro ano aqui na Academia foi muito bom, cresci muito também em termos de maturidade. Não joguei tanto, mas soube lidar com isso e consegui evoluir muito enquanto jogador, assim como a nível mental", afirmou à Sporting TV, onde apontou um percurso que pretende imitar: "Ver os nossos colegas a pisar aqueles palcos, como o Dário Essugo a jogar na Champions, dá-nos confiança. Dá-nos fé de que também podemos lá chegar".