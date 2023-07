Joelson Fernandes sai do Sporting e ruma ao Hatayspor

Joelson Fernandes vai deixar o Sporting em definitivo, a custo zero, para reforçar o Hatayspor, clube primodivisionário da Turquia, apurou. A SAD reserva o direito a 50 por cento de uma futura transferência do jogador de 20 anos.O extremo, formado na Academia verde e branca, pretendia sair de Alvalade para somar minutos com maior regularidade. Em 2021/22, esteve emprestado ao Basileia e voltou a Alcochete em outubro, contudo sem continuidade - apenas 12 jogos e um golo pela equipa B e outras três partidas e três golos nos sub-23.Joelson, recorde-se, foi lançado por Rúben Amorim na equipa principal em 2019/20, tendo sido utilizado em quatro jogos. No entanto, foi progressivamente 'desaparecendo' das opções até à saída em definitivo.