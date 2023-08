Jornalista italiano 'apanhou' Hugo Viana com Hjulmand

O jornalista italiano Gianluca di Marzio partilhou há pouco imagens do jantar realizado esta noite em Milão, com a presença de Hugo Viana, Morten Hjulmand e Ivan Marko Benes, o empresário do (ainda) médio do Lecce. Este jantar, previamente autorizado pelo clube detentor do passe do médio dinamarquês, deverá servir para selar a transferência do jogador para o Sporting.Recorde-se que Hjulmand foi ausência no jogo desta tarde do Lecce diante do Cádiz, depois de ter pedido dispensa para "se reunir com os dirigentes do Sporting", conforme anunciou o clube italiano.