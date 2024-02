José Peseiro rendido ao Sporting e Gyökeres: «É um avançado diabólico!»

José Peseiro, à margem da antevisão do jogo com Angola relativo aos quartos-de-final da CAN que se vai disputar na sexta-feira, abordou alguns temas do futebol português tendo destacado o momento do Sporting e Gyökeres.





"O Sporting está muito forte e toda a gente percebe isso com um ponta-de-lança diabólico, não é só o Sporting que beneficia deste ponta-de-lança pois este ponta-de-lança também beneficia deste grande Sporting e ninguém pode esquecer isso. Não é só o 'upgrade' que o Sporting tem deste ponta-de-lança, pois este ponta-de-lança nunca jogou como joga agora, e eu creio que isso quer dizer que veio para uma equipa que o percebe e o entende", afirmou o selecionador da Nigéria, em exclusivo à Antena 1, onde também comentou a aquisição de Koindredi.

E aí... também não se poupou nos elogios: "É um bom jogador com muito potencial e capacidade. É uma situação semelhante à do Otavio para o FC Porto, Se há uma carência no plantel e existe a possibilidade como aconteceu com Diomande em que o Sporting percebeu que havia ali um talento e um jogador com muita qualidade...veio a provar-se que acertaram. É outro caso de um jogador que no Estoril mostrou capacidade e potencial. É claro que há sempre um risco mas um risco considerado. Os clubes grandes estão a avaliar bem o mercado".



O antigo técnico leonino também comentou o empréstimo de Dário Essugo e considerou a solução positiva para todas as partes. "É um jogador com qualidade e futuro. O Sporting sabe disso assim como quem acompanha o futebol. É um miúdo que não tendo espaço para jogar em Alvalade, e é importante que os seus treinadores tomem uma decisão pois ele precisa de jogar e desenvolver-se, o Rúben Amorim tem mais que capacidade para perceber isso. É um jovem com potencial e estar parado e só a treinar sabendo que não tem muitas possibilidades dados o excesso de qualidade e quantidade para a posição... Acho muito bem que seja emprestado".



Para terminar, o responsável técnico também comentou a conquista da Taça da Liga por parte do Sp. Braga e destacou a evolução do clube minhoto. "Parabéns ao Sp. Braga e já enviei os parabéns ao presidente. Dou também os parabéns ao Artur Jorge pois é uma conquista importante num clube que tem progredido muito. Com o presidente António Salvador, o Sp. Braga cimentou uma posição marcante no futebol português. Ninguém esperaria que o Sp. Braga chegasse a este patamar em termos de formação condições estruturais que lhe permitem ter a capacidade de ir buscar jovens em competição com o Sporting, Benfica e FC Porto. O Sp. Braga tornou-se num clube sugestivo em que os miúdos já não veem só os três grande... Atualmente o Sp. Braga está mais próximo deles do que os outros pois cresceu em termos estruturais e organizativos", assegurou.