Jovane Cabral garante não estar magoado com o Sporting e elogia Gyökeres: «É um monstro!»

Jovane Cabral deixou, em declarações à Antena 1, muitos elogios ao Sporting, a Rúben Amorim e a Gyökeres, frisando que espera que os leões consigam conquistar a Liga Betclic na presente temporada."Sou sportinguista, torço sempre pelo Sporting, estando ou não a jogar. Espero que, na próxima época, consiga ir lá, fazer o meu trabalho e, quem sabe, ficar. Rúben Amorim? Ajudou-me muito, somos muito chegados e é um grande treinador. Agora é estar concentrado na Salernitana e desejo boa sorte [ao Sporting]. Claro que fiquei triste [com o afastamento da Taça da Liga]. Acho que jogaram muito bem apesar de não terem conseguido a vitória. Acho que têm tudo na mão para ganharem o campeonato. Vou torcer para o Sporting ser campeão", garantiu o cabo-verdiano, que está emprestado pelos leões à Salernitana.E prosseguiu, assegurando não estar "magoado" com os verdes e brancos: "Estou no Sporting para ajudar. Há jogadores com muita qualidade e nem sempre dá para jogar todos os jogos. O que tiver que fazer para ajudar, farei. Quem decide é o treinador, mas estou 100% feliz com o que fiz no Sporting e agradeço por tudo o que fizeram por mim também".Questionado acerca da prestação de Viktor Gyökeres esta temporada, Jovane não hesitou em encher o avançado sueco de elogios: "É um monstro. Está num nível muito alto no Sporting. Estou muito contente por ele e pelo Sporting, espero que continue assim e que faça muitos golos", rematou, antes de deixar uma mensagem aos adeptos: "Que acreditem nos jogadores e continuem a dar força".