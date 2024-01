Jovane de regresso em 2024/25? «Vou dar o meu melhor e quem sabe se não volto em grande...»

Em plena CAN com a seleção de Cabo Verde, o ainda leão Jovane, atualmente cedido por empréstimo até final da temporada, mostrou-se esperançoso num possível regresso ao Sporting, revelou-o numa entrevista à Antena 1, que foi para o ar esta segunda-feira.

"Regressar e vingar? Estou a fazer o meu trabalho em Itália, espero fazer uma boa e, depois, o Sporting decidirá o que fazer comigo. Vou dar o meu melhor, para, quem sabe, voltar em grande...", atirou o avançado, de 25 anos, antes da mensagem que endereçou para os adeptos: "Que acreditem e continuam a dar força à equipa. O Sporting está bem espero que no fim da época possa festejar!".

Leia aqui as restantes declarações do futebolista, que reforçou a crença no campeonato, mas também elogiou o reforço do último verão, Gyökeres.