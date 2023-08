Jovane já está em Itália para fazer exames médicos na Salernitana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jovane aterrou esta manhã em Itália para fazer exames médicos com vista à mudança para a Salernitana, por empréstimo do Sporting, confirmando-se ana sua edição desta terça-feira.O negócio contempla, ainda, uma taxa a favor dos leões, que desta forma conseguem colocar um jogador que não entrava nos planos de Rúben Amorim. Por sua vez, o extremo de 25 anos, que ficou muito agradado com o 'forcing' feito pelo técnico da Salernitana, o português Paulo Sousa, pode conquistar mais minutos, o que nos últimos anos nunca conseguiu de forma regular em Alvalade.