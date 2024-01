Jovane no Olympiacos em cima da hora: documentação deu entrada... um minuto antes do fecho

O Olympiacos conseguiu garantir o empréstimo de Jovane numa verdadeira operação relâmpago, de tal forma que a documentação para a inscrição do extremo só deu entrada na liga grega... um minuto antes do fecho das inscrições, apurou. A janela fechou à meia-noite local (22 horas em Portugal).Além da reduzida janela temporal para a concretização do negócio, este foi particularmente complicado por diversos motivos, desde logo porque o cabo-verdiano estava emprestado pelo Sporting à Salernitana desde o verão. Por isso, num primeiro momento, o contrato dos leões com os italianos teve de ser antecipadamente terminado, para que depois pudessem existir negociações com o Olympiacos.Nesse ponto, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, os leões acertaram com o clube orientado pelo português Carlos Carvalhal - que tem como diretor desportivo Pedro Alves - o empréstimo até final da temporada, sendo que o clube do Piréu reserva uma opção de compra de 3 milhões de euros. Já o Sporting, caso a cláusula seja acionada no verão, garante 15% de uma futura venda.A acompanhar à distância, a partir da Costa do Marfim, esteve... o próprio Jovane. Por estar atualmente ao serviço da seleção de Cabo Verde, que vai disputar os quartos de final da Taça das Nações Africanas, só depois da competição poderá ser apresentado no novo clube.Recorde-se que Jovane esteve envolvido numa situação muito semelhante à precisamente um ano, quando, de novo cedido pelo Sporting, à última da hora, devido a um erro informático.