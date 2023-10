Jubas, mascote do Sporting, vai entrar no próximo episódio das Kardashians

Através de uma publicação nas redes sociais, o Jubas, a mascote oficial do Sporting, informou esta quinta-feira os seus seguidores e fãs que irá marcar presença no próximo episódio do reality-show 'The Kardashians', que se concentra no dia a dia da família norte-americana.

Na mais recente publicação da página oficial do Jubas na rede social Instagram, é possível ver a mascote do Sporting a posar ao lado da modelo e empresária Kim Kardashian.