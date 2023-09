Júnior Mauro Couto chega ao Sporting por empréstimo

Numa das últimas atualizações que a Liga de Clubes fez no seu site oficial, revelou que o Sporting inscreveu Mauro Couto, extremo ainda júnior, de 17 anos, que segundo a mesma fonte chega ao leão via empréstimo do Paços de Ferreira.Apesar da tenra idade, o futebolista, que joga preferencialmente como avançado do lado esquerdo – o pé preferencial é o destro –, já foi lançado como sénior, completando 8 jogos pela equipa principal dos castores na época passada, então lançado por César Peixoto. Deverá integrar os sub-19.