Juve Leo critica arbitragem nos jogos do Sporting: «Já chega de falta de verdade desportiva»

Um dia depois da derrota (2-3) do Sporting na visita ao Vitória, num jogo em que os leões deixaram críticas à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro, a Juventude Leonina, uma das claques do emblema de Alvalade, reforçou o tom crítico, expressando a sua indignação num comunicado publicado este domingo nas redes sociais.Entre vários pontos, a Juve Leo sublinhou que, na sua perspetiva, "desde o início do campeonato que temos assistido nos jogos do Sporting, e nos jogos dos rivais, a uma dualidade de critérios que tem sido uma autêntica aberração"."Desde o número de faltas feitas com os correspondentes cartões dados, desde lances com cores de cartões que deveriam ser outros, desde os penáltis que não existiram, desde campos claramente inclinados nos jogos entre rivais", apontou a claque dos verdes e brancos, dando como exemplo o recente encontro no Dom Afonso Henriques: "Este fim-de-semana ficou mais uma vez claro ao que viemos... Basta!"Além disso, no comunicado emitido, a Juve Leo vincou que pretende "vencer nas 4 linhas de forma clara e justa". "Já chega de falta de verdade desportiva, já chega de prejudicarem muito mais o Sporting Clube de Portugal que os outros, já chega da tremenda falta de respeito da Liga que, veja-se, este ano até um comunicado num alegado jogo em que o Sporting é beneficiado, lançou para a praça pública e até hoje, com todas as vergonhas que temos assistido mais nada disse!", concluiu.