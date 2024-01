Kauã Oliveira chega para a equipa B do Sporting com um objetivo claro: «Quero subir à equipa principal»

O Sporting oficializou a contratação de Kauã Oliveira, médio brasileiro de 20 anos, que vai reforçar a equipa B dos verdes e brancos, através de empréstimo - com opção de compra - do Ibrachina FC.Nas primeiras declarações com a nova camisola, o criativo assumiu estar "muito feliz" e traçou, desde logo, um objetivo. "É uma grande alegria vestir esta camisola e aproveitar esta grande oportunidade. É a primeira vez fora do Brasil e é uma nova aventura. Quero estar bem na equipa B para conseguir subir para a equipa principal e dar muitas alegrias aos adeptos", assumiu, em declarações aos meios de comunicação do clube."Sei um pouco da história do clube, que é muito grande. Vários jogadores saíram da formação, como o Cristiano Ronaldo ou o Luís Figo", vincou, dando conta da experiência que teve no Estádio José Alvalade, na última segunda-feira, onde assistiu à goleada contra o Casa Pia (8-0): "Surpreendeu-me bastante. É uma grande e linda estrutura comparando com o que tinha no Brasil. Gostei muito e fiquei muito contente por poder estar a viver este momento".Antes de ser integrado nos treinos às ordens de Filipe Çelikkaya, Kauã deu-se a conhecer e sublinhou que a sua paixão pelo futebol "vem desde o berço". "O meu pai jogava e sempre gostei e acompanhei. Era um sonho desde pequeno e estou cada vez mais perto de o realizar", atirou, descrevendo-se como um médio que "gosta de ter bola, controlar o jogo e pisar a área". Já Iniesta e Modric são as principais referências: "Acho-os jogadores incríveis".A rematar, deixou uma garantia aos sportinguistas: "Posso prometer que nunca vai faltar esforço e vontade".