Koindredi festeja vitória sobre Benfica a colega 'anuncia' a saída: «Já tenho saudades...»

Koba Koindredi, futebolista do Estoril que está perto de ser reforço do Sporting já neste mês de janeiro, utilizou as redes sociais para celebrar a qualificação dos canarinhos para a final da Allianz Cup, a disputar sábado diante do Sp. Braga, após eliminarem o Benfica nas 'meias'. A notícia não está nas palavras do francês, de 22 anos, mas sim... na caixa de comentários, onde Cassiano, avançado e seu colega de equipa praticamente 'anuncia' a saída do médio."Ya te extraño [Já tenho saudades]", escreveu o brasileiro para o futebolista que passou muitos anos em Espanha, no Valencia, antes de colocar um smile de emoção e de ler a resposta de Koba: "Estamos juntos pai!".O futebolista, tudo indica, ainda disputará a decisão da Taça da Liga antes de formalizar tudo com os verdes e brancos.