Koindredi inscrito pelo Sporting na Liga... antes de ser apresentado: médio vai usar camisola '80'

O Sporting já inscreveu Koindredi na Liga e, apesar de ainda não ter sido oficialmente apresentado como reforço, o site do organismo já revela que o médio vai ser o novo camisola 80 do clube de Alvalade. O negócio está fechado e o jogador vai ser oficialmente apresentado como o segundo reforço de inverno dos leões, após Rafael Pontelo. O jovem de 22 anos chega do Estoril, onde realizou 17 jogos oficiais, e implicou aos leões um investimento a rondar os 4 M€.