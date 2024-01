Koindredi já não treinou no Estoril e Sporting está a fechar transferência do médio

Koba Koindredi já não participou no treino do Estoril orientado esta segunda-feira por Vasco Seabra, apurou. Muito perto de se tornar reforço do Sporting, o médio, de 22 anos, aguarda a resolução de toda a burocracia para, depois, colocar o preto no branco no contrato que o irá ligar aos leões, tudo indica, até 2028.Na manhã de hoje, o emblema canarinho, detentor de uma opção de compra no contrato de empréstimo celebrado com o Valencia, formalizou a mesma junto dos espanhóis, dando início aos trâmites legais para concluir a operação. O emblema da Linha compra Koba por 3 milhões de euros e cede-o aos verdes e brancos por 4 M€, neste caso por 90% do passe.O futebolista deverá, assim, ser apresentado amanhã, um dia após a receção da equipa de Rúben Amorim ao Casa Pia, em jogo da 19ª jornada da Liga, com início às 20h45.