Koindredi: negócio está fechado e médio já realizou os exames médicos

Após Record ter adiantado que Koba Koindredi, médio de 22 anos, já não se apresentou ao serviço no treino matinal do Estoril, estamos agora em condições de confirmar que as últimas horas trouxeram o acordo total entre as partes envolvidas e que o francês já realizou, inclusive, os habituais e indispensáveis exames médicos, passando com distinção.Ou seja, os canarinhos formalizaram, esta segunda-feira, a antecipação da opção de compra do futebolista, no valor de 3 milhões e junto do Valencia, celebrando-se, depois, o contrato de cedência com o Sporting, que adquire 90% dos direitos económicos do futebolista a troco de 4 M€.Koba deve, agora, ser oficialmente apresentado amanhã como leão. Assinaum contrato de quatro épocas e meia, até junho de 2028