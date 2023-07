Konstantin Nikitenko assina contrato profissional com o Sporting

Konstantin Nikitenko assinou contrato profissional com o Sporting, um voto de confiança da direção leonina que deixou o jogador "grato". "Já estou aqui no Sporting há uns aninhos e fico muito grato pela aposta em mim. Agora é continuar a trabalhar", afirmou, à Sporting TV, apontando outro jovem como a sua referência: "O Diogo Travassos. Gosto muito da sua maneira de jogar. Vejo muitos jogos dele. Ele lesionou-se, infelizmente, mas vai voltar bem".Com dupla nacionalidade portuguesa e russa, o jovem admite que no início sentiu dificuldades de adaptação já ultrapassadas com o apoio dos companheiros de equipa e revelou-se preparado para começar a trabalhar na equipa de sub-19."O 'mindset' está em aproveitar as férias enquanto posso e depois entrar com tudo na pré-época, trabalhar e dar o máximo para ganhar o meu espaço. Acabámos a época muito bem e acho que vamos entrar com o pé direito. Em termos de grupo, estamos muito fortes mentalmente e acho que vamos dar uma muito boa resposta", concluiu o esquerdino, que já envergou a braçadeira de capitão no Sporting.