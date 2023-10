Laszlo Bölöni: «Esperemos que a próxima taça chegue mais rápido»

Esteve em Alvalade a assistir ao Sporting-Arouca e viveu uma noite de emoções fortes. Laszlo Bölöni foi homenageado em pleno relvado, foi ovacionado pelos milhares de adeptos e... não conteve a emoção. Em entrevista à Sporting TV, o antigo treinador dos leões, recordou os bons momentos que viveu no emblema lisboeta."O Sporting foi o meu primeiro grande passo no futebol internacional como treinador. Com este grupo de jogadores fantásticos ganhámos tudo e fizemos coisas muito boas. É um grande prazer saber que quando saí do Sporting consegui deixar alguns resultados dos quais me posso orgulhar e o Sporting se pode orgulhar", começou por referir o técnico que venceu o campeonato português em 2001/02, lembrando que foi uma época de muito sofrimento: "O treinador pediu muito aos jogadores, trabalhei como nunca mais na minha vida e o prazer foi no fim porque chorei de felicidade."Com um português algo enferrujado, face aos largos anos em que esteve longe do nosso país, o agora treinador dos franceses do Metz confessou a sua paixão pelo Sporting, apesar de já não seguir tão de perto os jogos da equipa."Descobri um país e um povo com grande coração. Penso que nem toda a gente gostava de mim, mas respeitaram-me e algumas vezes existe mais respeito do que amor. Descobri um grande clube, com pessoas que trabalham para o movimento do Sporting. Foi um prazer viajar por todo o país porque havia sempre um grupo do Sporting. Foi bom sair de Portugal e conseguir deixar coisas positivas. Continuo a saber os resultados. Não posso dizer que vejo todos os jogos, mas na Liga Europa eu vejo. Sei que depois do meu campeonato passou muitos anos, estiveram perto, mas não conseguiam. Temos de agradecer e felicitar o Rúben Amorim, que fez um bom trabalho", atirou o técnico romeno, deixando um desejo: "Esperemos que a próxima taça chegue mais rápido."