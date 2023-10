Laszlo Bölöni visitou a Academia e reviu Ricardo Quaresma: «O meu mustang!»

Depois de ter sido convidado de 'luxo' no Sporting-Arouca, em Alvalade, Laszlo Bölöni voltou na manhã desta terça-feira à Academia do Sporting, em Alcochete. Um espaço que o ex-treinador dos leões, de 70 anos, praticamente estreou, dado que presenciou a sua inauguração em 21 de junho de 2002, e que hoje reviu, mais de duas décadas depois."Começámos o trabalho aqui. No início foi tudo muito diferente. Trabalhar em Alvalade, na cidade, era outra coisa. Depois, sair de lá, fazer uma viagem maior, não conhecíamos o campo… Foi delicado. Mas devagar, devagar, as coisas mudaram. As condições estão muito melhores", vincou o romeno, exprimindo-se em português à Sporting TV.Durante a visita, Bölöni teve, também, a oportunidade de matar saudades do ex-leão Ricardo Quaresma, que estreou em 2001, na altura com somente 18 anos. Assumindo-se "muito feliz" pela surpresa do internacional português, o treinador lembrou as qualidades do extremo: "Foi o meu mustang! É um rapaz com coragem. Algumas pessoas dizem que é um pouco arrogante, mas não é. Tem um grande coração".Além de ter trocado impressões com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, Bölöni conheceu os cantos à renovada casa dos verdes e brancos na companhia do diretor geral da Academia, Paulo Gomes, que salientou o "enorme prazer" do clube em receber o técnico que contribuiu com um troféu de campeão nacional, além de uma Taça de Portugal e uma Supertaça, para o Museu. "Esteve aqui nos inícios da Academia e hoje foi-nos visitar, passados 21 anos. Ficou bastante agradado com o que viu. Gostamos de trocar lembranças do passado e as questões do futuro. O [Ricardo] Quaresma esteve com ele, um jogador que esteve nesses tempos do mister Bölöni no Sporting. Foi uma manhã diferente e bastante agradável, uma lembrança de um bom passado. O mister Bölöni deixou boas recordações aos sportinguistas", enalteceu o responsável.