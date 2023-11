Leão Gyökeres na lista dos 25 da Suécia para embates contra Azerbaijão e Estónia

TRUPPSLÄPP!



De 2??5?? spelare som ska representera herrlandslaget i EM-kvalet mot & ! pic.twitter.com/Kbr93XcYtD — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 8, 2023

O leão Viktor Gyökeres faz parte da lista de 25 convocados da Suécia para o duplo-compromisso marcado para este mês de novembro, quando os nórdicos se deslocarem ao Azerbaijão, no dia 16, e receberem a Estónia, a 19.Pese já não ter qualquer chance de marcar presença no Europeu de 2024, a disputar-se na Alemanha - a Bélgica e a Áustria agarraram o passaporte direto no Grupo F - a formação do artilheiro do Sporting vai apresentar-se ao serviço, naquela que é a terceira pausa FIFA da temporada.