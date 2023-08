Leicester oficializa Fatawu: «É o melhor lugar para mim»

View this post on Instagram A post shared by Leicester City (@lcfc)

O Leicester oficializou esta quinta-feira a contratação de Abdul Fatawu, avançado de 19 anos que chega à Premier League emprestado pelo Sporting até ao final da época."Estou muito feliz. Trata-se de um momento incrível para mim, estou feliz por estar aqui. Olhando para o Leicester e para a forma como me sinto em relação ao treinador, é o melhor lugar para mim", explicou Fatawu, citado pelo site do clube inglês."Este é o melhor momento para me juntar ao Leicester. Escolhi este clube porque pode fazer-me crescer e ajudar-me a amadurecer. [Enzo Maresca, o treinador] falou-me dos planos que tem para mim e da forma como quer que eu jogue. Quer ajudar o meu futebol", acrescentou o jogador.O Leicester oficializou o empréstimo, mas o clube explica que aguarda ainda pela autorização da Premier League e por documentos internacionais pois o jogador não tem os pontos suficientes para ser inscrito, mas face à sua condição de internacional ganês este problema deverá ser facilmente ultrapassado.Recorde-se que o jogador tem uma cláusula de opção de 17 M€ que será obrigatória caso o foxes regressem à Premier League. A, o representante do jogador fez questão de agradecer "o comportamento da direção do Sporting no processo, especialmente Hugo Viana".