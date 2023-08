Liga destaca ação dos árbitros e equipas médicas no auxílio a adepto que se sentiu mal no Casa Pia-Sporting

A Liga Portugal emitiu comunicado a lamentar o sucedido com um adepto no Municipal de Rio Maior que acolheu o Casa Pia-Sporting desta sexta-feira, que deu início à segunda jornada da 1.ª Liga. Um adepto teve de ser assistido ainda no primeiro quarto de hora do jogo e a partida esteve interrompida por mais de dez minutos.





Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, também recorreu às redes sociais para desejar "as melhoras ao adepto que hoje se sentiu mal em Rio Maior." O principal responsável da entidade que superintende ao futebol profissional em Portugal manifestou ainda: "Que em breve possa estar de volta aos estádios."

Leia a nota de imprensa na íntegra:

"A Liga Portugal lamenta profundamente a situação ocorrida com um espectador enquanto assistia ao jogo entre Casa Pia AC e Sporting CP, que abriu a segunda jornada da Liga Portugal Betclic, no Estádio Municipal de Rio Maior.

A Liga Portugal está e continuará a acompanhar de muito perto a evolução do estado clínico, desejando-lhe a melhor recuperação.

A Liga Portugal destaca a forma como a equipa de arbitragem, liderada por Nuno Almeida (AF Algarve), lidou com a situação, ordenando a paragem imediata da partida, e a forma respeitosa como os elementos das duas equipas acataram a mesma, face à emergência médica para assistência ao espectador, que foi, posteriormente, transportado de ambulância para o hospital.

Aproveitamos, também, para agradecer aos serviços de emergência presentes no recinto pelos seus esforços e pela forma como providenciaram socorro urgente, bem como a todos os profissionais de saúde, forças de segurança, assistentes de recinto e adeptos que se encontravam nas imediações do local onde o adepto se sentiu mal pela sua rápida assistência."