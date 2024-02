Liverpool coloca Rúben Amorim como segunda opção logo a seguir a Xabi Alonso

Rúben Amorim ganha força entre o lote de candidatos ao cargo de treinador do Liverpool na próxima temporada. Segundo o 'Independent', o técnico do Sporting é mesmo o segundo nome da lista, logo ao seguir ao de Xabi Alonso, o objetivo primordial tendo em vista a substituição de Jürgen Klopp - já anunciou que sairá de Anfield no final de 2023/24.De acordo com o jornal britânico, o Liverpool vai apostar as fichas no atual timoneiro do Bayer Leverkusen, onde tem feito furor. No entanto, a concorrência promete ser forte, na medida em que Bayern Munique, Manchester United e Barcelona vão andar em busca de um novo treinador a partir do próximo verão.E é aqui que surge o nome de Rúben Amorim. Caso o objetivo Xabi Alonso falhe, o Liverpool vê no português o candidato "mais desejado", em grande parte devido ao seu trajeto "impressionante" em Alvalade. Algo que lhe confere vantagem, por exemplo, sobre Roberto De Zerbi, do Brighton. A mesma fonte adianta que Amorim tem suscitado o interesse de outros grandes emblemas europeus, embora "sem o mesmo estatuto" dos que pretendem Alonso.