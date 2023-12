Luís Neto: «Não podemos aceitar perder duas vezes seguidas, queremos retomar o hábito de ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vindo de uma derrota diante do V. Guimarães, por 3-2, o Sporting defronta esta noite o Sturm Graz numa partida que nada significará para as contas do grupo da Liga Europa, mas nem isso tira a ambição de vencer a Luís Neto.

"Temos um bom jogo e uma boa equipa. Queremos demonstrar que existia uma diferença entre nós, o Sturm Graz e Raków. Queremos dar uma demonstração da nossa qualidade e só depois pensar no clássico. Vimos de uma derrota, temos muitas coisas a melhorar e queremos ficar com sensações positivas. Não podemos aceitar perder duas vezes perdidas, queremos retomar o hábito de ganhar", frisou o defesa central, à Sport TV.

Apesar do clássico com o FC Porto estar já aí (segunda-feira), Neto garante: "É possível não pensar no clássico, porque jogamos ao quarto dia. Ainda está muito vivo o que aconteceu em Guimarães, viver o jogo hoje e só depois pensar nisso."



A fechar, um olhar ao adversário desta noite. "Mesmo lá, o míster disse-nos que o Sturm era uma equipa intensa, que ainda quer ir à Conference League, que faz o último jogo antes da paragem de inverno e isso dá-nos a responsabilidade de igualar e superar tudo aquilo que vêm aqui fazer a Alvalade".