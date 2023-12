«Lutar contra os trapaceiros»: universo leonino reage à derrota do Sporting em Guimarães

O Sporting perdeu fora por 3-2 frente ao V. Guimarães, num jogo com muita polémica. Record ouviu conhecidos adeptos do clube leonino sobre partida.



Amaral (ex-jogador): "Não se via um jogo assim há algum tempo na Liga. Caiu para o V. Guimarães, como podia ter caído para o Sporting. O Rúben mexeu bem e o Sporting sofre o 2-1 depois do Trincão ter tido o golo nos pés. Ainda reagiu bem mas surge o 3.º golo em contra-ataque."

Paulo de Andrade (ex-dirigente): "Resultado injusto, influenciado pela forma como a defesa do Vitória se bateu e como a do Sporting facilitou. Um mergulho na área permitiu o 1-1. Temos de lutar todos contra os trapaceiros que poluem o nosso futebol. A nomeação de Hugo Miguel para VAR foi absurda."

Vítor Melícias (padre): "Tanto golo, tanto sofrimento e tanta desilusão. Felizmente, ainda há muito caminho e ele faz-se caminhando, mas não para trás. A esperança não pode morrer, mas tem de se juntar a determinação. O Sporting tentou, mas já se sabia que o Vitória não é fácil.”