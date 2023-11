Mais um bis: Gyökeres eleito o melhor avançado de outubro/novembro da Liga

Gyökeres assinou mais um bis, agora... em distinções da Liga. O goleador do Sporting voltou a ser eleito o melhor avançado do campeonato, desta vez no que respeito ao meses de outubro/novembro, depois de já ter sido distinguido em setembro.Numa votação levada a cabo entre os treinadores das 18 equipa primodivisonárias, o sueco, de 25 anos, recebeu 26,19% dos votos e superou André Luís (Moreirense, com 19,05%; e Banza (Sp. Braga), com 18,25%.No período em questão, Gyökeres faturou frente ao Arouca e Benfica, além de ter somado duas assistências diante do Estrela da Amadora.