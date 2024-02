Mais um jogo adiado do Sporting à vista? Liga Europa pode alterar as contas contra o Farense... ou Benfica

O Sporting prepara-se para iniciar esta sexta-feira a 'operação Rio Ave', tendo em vista o próximo jogo na Liga contra os vilacondenses, mas já sabe igualmente que poderá sofrer um novo acerto no calendário mais à frente na temporada. E tudo devido à Liga Europa. Tal comojá havia antecipado na edição desta quinta-feira, o facto de Sporting e Benfica se terem qualificado para os oitavos-de-final da Liga Europa, partindo para esta fase como não cabeças de série, leva a que ambas as equipas não possam disputar os respetivos encontros da 1ª mão dos 'oitavos' no mesmo dia, devido ao regulamento da UEFA, o que precipitará ajustes no calendário.Nesta situação, serão os leões obrigados a reajustar o seu calendário, uma vez que a UEFA dará prioridade ao Benfica para que as águias possam alinhar na quinta-feira (7 de março) em casa, na 1ª mão dos 'oitavos'. "Note-se que, devido ao conflito entre SL Benfica e o Sporting Clube de Portugal pelo facto de serem da mesma cidade, e a fim de respeitar os critérios desportivos da competição (ambas as equipas têm de jogar a primeira mão dos respectivos oitavos-de-final em casa), um dos dois jogos da primeira mão será disputado numa terça-feira. De acordo com os princípios definidos pelo Comité das Competições de Clubes, o SL Benfica tem prioridade, uma vez que venceu o campeonato nacional. Assim, o Sporting Clube de Portugal jogará a primeira mão dos oitavos-de-final em casa, na terça-feira, dia 5 de Março de 2024, às 17h45 de Portugal Continental, independentemente do seu adversário", explicou o organismo que tutela o futebol europeu.Ainda assim, num caso excecional, existirá a hipótese do Sporting jogar a 1ª mão dos oitavos-de-final na quarta-feira, dia 6 de março, caso a polícia garanta que existem condições para ser formado um forte dispositivo de segurança na cidade de modo a impedir a mistura de adeptos de duas equipas estrangeiras na mesma zona/espaço.Todavia, o último cenário parece menos provável, pelo que o clube de Alvalade, à partida, deve ter de disputar o seu jogo europeu na terça-feira da semana referida, o que terá, desde logo, impacto no seu calendário respeitante ao campeonato.No caso concreto, o Sporting tem agendado uma partida diante do Farense no fim de semana de 2/3 de março, depois de já ter recebido o Benfica, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal no dia 29 de fevereiro, e face à necessidade de existir tempo de descanso entre jogos da Taça, campeonato e porventura Liga Europa, os leões podem ser obrigados a adiar a partida contra os algarvios mediante a calendarização na prova europeia. Ou seja, se existir um jogo da 1ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa no dia 5 de março, é quase certo que o Sporting terá de adiar o encontro frente ao Farense na Liga ou até Benfica, na Taça de Portugal.Relativamente à Taça de Portugal, o regulamento da prova é clara no que diz respeito à hipótese de adiamento de uma partida, no artigo 3. "3. A Direção da FPF pode ainda alterar jogos calendarizados quando estes estejam sujeitos a transmissão televisiva, quando neles intervenha Clube participante na semana imediatamente seguinte numa prova oficial da UEFA ou, se deferir requerimento apresentado pelo Clube visitado ou por ambos os clubes intervenientes, nos termos do artigo referente à marcação e alteração de datas e horas de jogo", é explicado.Recorde-se que já esta temporada os leões viram-se obrigados a adiar a partida diante do Famalicão, no campeonato, a qual poderá acontecer somente a partir de abril , se houver espaço e possibilidade no calendário já por si carregado, pelo que uma nova situação destas continuaria a complicar a agenda leonina.