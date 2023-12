Mais um leão... nas estradas: João Muniz tirou a carta de condução

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Road Safety (@escolaconducao.roadsafety)

João Muniz festejou o 18º aniversário em junho e... não perdeu tempo. O central do Sporting, que treina regularmente com a equipa principal, inscreveu-se de pronto numa escola de condução da região de Lisboa e esta terça-feira partilhou nas suas redes sociais que já tirou a carta - com direito a elogios!"Parabéns ao João Muniz pelo excelente exame de condução! Desejamos todo o sucesso dentro e fora de campo. Obrigada por nos teres escolhido. Feliz Natal", lê-se numa publicação da Escola de Condução Road Safety, entretanto partilhada pelo luso-brasileiro.No que respeita ao que se passa dentro das quatro linhas, recorde-se que Muniz realizou a pré-época às ordens de Rúben Amorim e aguarda pela estreia pelos graúdos. Entretanto, o esquerdino contabiliza 7 partidas pela equipa B.