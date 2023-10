Man. United estará a preparar ataque a Gonçalo Inácio em janeiro

Sem poder contar com Lisandro Martínez pelo menos nos próximos três meses (devido a lesão), o Manchester United estará no mercado em busca de um novo defesa central e, segundo o jornal inglês 'The Sun', o alvo principal dos red devils é Gonçalo Inácio.De acordo com o tablóide inglês, o defesa do Sporting tem sido observado de forma recorrente nas últimas semanas e a tendência passa por um reforçar dessas mesmas observações, o que leva a entender que os responsáveis ingleses estão efetivamente interessados em avançar para uma proposta já em janeiro.Canhoto como Lisandro Martínez, Gonçalo Inácio está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e tem contrato com o Sporting até 2027