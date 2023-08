Marsà despede-se do Sporting e jogadores dos leões reagem

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JOSE´ MARSA` (@_josemarsa)

Marsà despediu-se esta quinta-feira do Sporting com uma curta mensagem nas redes sociais, momentos depois de ter sido oficializado no Andorra até junho de 2026 "Obrigado sportinguistas", escreveu o central espanhol de 21 anos, numa publicação que já conta com alguns comentários de jogadores dos leões."Amo-te meu irmão", respondeu Dário Essugo. Também St. Juste se dirigiu a Marsà, deixando um emoji de um coração.