Marsà rescinde com o Sporting e ruma ao Andorra

Marsà acordou com o Sporting a rescisão de contrato e vai rumar ao Andorra, emblema da segunda divisão espanhola, confirmando-se o regresso ao seu país,O central de 21 anos vai assinar por três épocas com o emblema espanhol, cujo dono é o antigo internacional espanhol Gerard Piqué. Já a SAD verde e branca reserva o direito a 50 por cento de uma futura transferência.Desta forma, o Sporting consegue resolver a situação de um jogador que integrava o lote de excedentários e que, neste caso, via o seu contrato terminar em 2024. Marsà fez 8 jogos na equipa principal do Sporting, além de outros 24 pela equipa B.