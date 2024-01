Mateo Tanlongo deixa Copenhaga e está a caminho do Rio Ave

Mateo Tanlongo, médio argentino que na primeira metade da época esteve cedido pelo Sporting ao Copenhaga, da Dinamarca, está muito perto de se tornar reforço do Rio Ave, confirmouA parca utilização no emblema nórdico (realizou apenas 45 minutos num só jogo) motivou o regresso do futebolista, de 20 anos, a Portugal, estando praticamente fechada a cedência aos vila-condenses até final da época, num acordo sem opção de compra, apurámos.Internacional pelos sub-20 da seleção alviceleste, Tanlongo chegou ao Sporting há um ano, após terminar a sua ligação ao Rosario Central, emblema que o lançou no futebol sénior.