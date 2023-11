Mateus Fernandes e a cedência ao Estoril: «O Sporting é a minha equipa de sonho e está atento à evolução»

Um dos convidados no programa 'Futebol Total' do Canal 11, a par de Rodrigo Gomes e João Marques, Mateus Fernandes fez uma análise à presente temporada ao serviço do Estoril. Emprestado pelo Sporting na atual época aos canarinhos, o internacional sub-21 por Portugal leva já 10 partidas ao serviço do emblema da Amoreira e destacou o seu rendimento, ainda que não esqueça o facto de ser analisado de perto por parte de responsáveis do clube de Alvalade."O Sporting é o meu clube e a equipa de sonho. O Sporting está atento à minha evolução, mas o foco é no Estoril. O míster do Estoril, Vasco Seabra, tem apostado em mim. Nesta idade, o importante é evoluir", apontou o médio de 19 anos, sem deixar de analisar a forma como é acompanhado a par e passo pela estrutura dos verdes e brancos: "Há uma pessoa que me acompanha do Sporting e fala semanalmente comigo. Vai vendo o que tenho feito bem e diz onde posso melhorar."Além disso, o jogador natural de Olhão recordou como processou a informação, no início da temporada, que iria ser cedido ao Estoril durante 2023/24. "No início foi difícil. Sair do Sporting era algo pelo qual não estava à espera. Mas precisava de ter minutos e sentir-me importante. Foi difícil, mas adaptei-me bem", assegurou sem esquecer, claro, a importância que tanto Vasco Seabra como Rúben Amorim tiveram até agora no seu trajeto."Tenho de ouvir mais o míster Vasco neste momento, claro, mas sabendo que os conselhos do míster Rúben foram sempre para eu melhorar. O míster Rúben quer tirar o melhor de mim e tenho de me adaptar ao contexto e tirar partido das oportunidades", concluiu o médio que tem Bruno Fernandes como a sua referência.