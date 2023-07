Matheus Nunes: «Com Rúben Amorim, o Sporting é sempre um forte candidato a ganhar»

Matheus Nunes vê um Sporting preparado para a luta pelo título, até porque ao leme dos leões continua um treinador que bem conhece. O médio, agora no Wolverhampton, destaca o papel crucial de Rúben Amorim em Alvalade."O plantel do Sporting tem sempre uma base forte. Desde que o míster Rúben Amorim chegou e enquanto ele estiver lá, o Sporting é sempre um forte candidato a ganhar", disse o internacional português, à Sporttv +, após o jogo-treino com o FC Porto que os ingleses venceram por 1-0, esta terça-feira, reafirmando a ideia de que os leões são candidatos ao título: "Acompanho sempre o Sporting, o futebol português não vejo muito, mas o Sporting sim. Quem está melhor preparado para o título? Vou dizer sempre o Sporting. O clube está sempre no meu coração e acredito que vão fazer um grande campeonato."Assumindo não conhecer Gyökeres, o mais recente reforço leonino chegado do Coventry, do Championship, Matheus Nunes mostrou-se apostado em fazer uma melhor segunda temporada pelo Wolverhampton. "Ainda não mostrei o meu potencial. A época anterior não correu bem à equipa e isso também não ajuda, mas sempre trabalhei da mesma maneira e é isso que vou continuar a fazer. Este ano vou ajudar muito mais a equipa. Queremos ganhar o maior número de jogos possível. Praticar um bom futebol e que os amigos se apaixonem novamente pelo nosso futebol", disse.