Matheus Reis ainda de fora no treino de recuperação do Sporting

Um dia depois da vitória folgada (5-2) no terreno do Vizela, o plantel do Sporting realizou mais uma sessão de treinos na Academia, com Rúben Amorim a ter duas ausências no lote de elementos da equipa principal. Neste caso, Iván Fresneda segue a recuperação a uma cirurgia ao ombro esquerdo, enquanto Matheus Reis também continuou de fora das opções, uma vez que o defesa brasileiro encontra-se a recuperar de uma síndrome gripal. Segundo a informação do clube de Alvalade, o quadro clínico de Matheus Reis impediu o jogador de participar na sessão de treinos, sendo que o estado gripal havia retirado o camisola 2 havia retirado o jogador da visita ao Vizela.Sem esta dupla, Amorim orientou um treino no relvado da ala profissional da Academia para os suplentes não utilizados e ainda jogadores menos utilizados no duelo no Minho, ao passo que os futebolistas do Sporting que registaram um maior número de minutos nas pernas em Vizela ficaram submetidos ao habitual trabalho de recuperação no ginásio.Depois da sessão desta sexta-feira, o plantel dos verdes e brancos irá desfrutar de uma folga no sábado, com o regresso aos trabalhos agendado para domingo de manhã na Academia, já com a partida frente ao Sp. Braga para a Allianz Cup (agendada para terça-feira, às 19h45) no horizonte.