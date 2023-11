Matheus Reis: «Amorim tem uma liderança muito positiva, trata todos de igual forma»

Matheus Reis foi um dos protagonistas da rubrica 'Próximo És Tu', da Sporting TV, e respondeu a questões de Leonardo Damião, avançado de 13 anos dos sub-14 dos leões, uma delas relacionada com a liderança de Rúben Amorim. E a resposta do brasileiro estava... na ponta da língua."É um treinador que trata todos de igual forma, independentemente de quem joga ou não. Tem uma liderança muita positiva", frisou o defesa, que chegou a Alvalade, em 2021, precisamente pela mão de Amorim, e que ainda acreditar ter "muito" a dar ao clube: "Procuro evoluir todos os treinos e jogos, tanto defensivamente como ofensivamente. Acredito que ainda tenho muito a acrescentar".Apesar de ser extremo de raiz, Leonardo Damião também pode dar uma 'mão' a lateral esquerdo, à imagem do que Matheus Reis faz no plantel principal, ao alternar entre a ala e o eixo defensivo. Por esse motivo, o jovem pediu-lhe conselhos para singrar na posição. "[Para ser lateral] tens de ter muita disposição, raça e vontade. Saber defender bem, entender os posicionamentos e a forma tática da equipa e o que o treinador quer. Um cruzamento bom, muita técnica... Acima de tudo muita vontade, mas não só como lateral: todos os jogadores têm de o ter", sublinhou, deixando também dicas de como preparar os duelos com os adversários: "No [plantel] profissional temos um staff muito bom, que nos prepara. Estudamos o adversário. Tens de ver o jogo dele [do adversário] e entenderes como ele se posiciona. Assim chegas ao jogo e cortas caminho".A terminar, mas não menos importante, Matheus Reis destacou o papel do pai, Paulo, para chegar ao patamar onde hoje se encontra. "O meu pai não dá brecha, não passa a mão pela cabeça (risos) Vê todos os jogos e aconselha-me sempre o que fazer e não fazer. Ouço-o muito porque comecei a gostar de futebol por causa dele, de vermos os jogos juntos. Ainda hoje conversamos muito sobre o que preciso de melhorar. É o que me trouxe até aqui. Sou muito grato ao meu pai", rematou.