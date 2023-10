Matheus Reis: «Desde que cheguei ao Sporting nunca encontrei um relvado tão difícil»

Titular na defesa do Sporting, Matheus Reis reconheceu que a partida diante dos polacos do Raków Czestochowa foi complicada, especialmente por conta da expulsão madrugadora de Viktor Gyökeres. Ainda assim, o brasileiro enalteceu o esforço da equipa ao atuar praticamente toda a partida com menos um elemento.

"Foi um jogo extremamente difícil. Preparámos muito bem o jogo mas ficámos com um jogador a menos antes dos 10 minutos e tivemos de mudar completamente a estratégia. Mas conseguimos o golo e criar outras oportunidades para marcar mais mas infelizmente não conseguimos. O relvado também muito difícil. Desde que cheguei ao Sporting nunca encontrei um relvado tão difícil, onde escorregava a toda a hora. Não só nós, como eles também. Isto dificulta o espetáculo. Foi difícil por isso também e depois infelizmente sofremos o golo, que foi uma desatenção nossa e acabámos por empatar. Por todas as circunstâncias, foi um resultado positivo e vamos agora jogar em casa e vencer", comentou, em declarações à SportTV.

Apesar do empate, Matheus Reis vê o Sporting bem lançadona corrida pelo apuramento para a próxima ronda da Liga Europa. "Sim, com certeza. É o nosso grande objetivo passar, passar em primeiro. Está tudo em aberto. Queremos vencer o próximo jogo em casa, é isso que procuramos jogo a jogo. A classificação é o grande objetivo"

Por fim, de olho no Boavista, o brasileiro assume que o desgaste por ter jogado tanto tempo com menos um pode pesar. "Pesa de alguma forma mas estamos muito bem preparados. A paragem também serviu para que pudéssemos voltar ao nosso melhor. Estão todos preparados, quer jogar um, jogar outro. Se jogamos com uma formação tática, com outra… Isso nunca vai ser uma desculpa para nós. Segunda temos outra batalha e vamos vencer".