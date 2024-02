Matheus Reis quer "dois grandes jogos com o Young Boys" e ir "o mais longe possível" na Liga Europa

Matheus Reis passou em revista o trajecto do Sporting na Liga Europa até chegar ao playoff com o Young Boys. Uma caminhada "positiva", quer a título coletivo, como pessoal, de uma equipa que tem condições para ir "longe", com o lema... de sempre: "Jogo a jogo!"."Até agora foi positivo. Joguei em mais do que uma posição. Foram jogos difíceis, contra equipas difíceis. Tivemos uma derrota em casa [1-2, contra a Atalanta] em que poderíamos claramente ter vencido o jogo. Apanhámos equipas fortes e campos difíceis, mas conseguimos a qualificação", começou por analisar, à UEFA.O brasileiro, que foi sempre opção nos seis jogos realizados até à data pelo Sporting na competição europeia, foca agora o Young Boys, adversário nos dias 15 (1ª mão, em Berna) e 22 (2ª mão, em Lisboa). "Espero agora que continuemos neste bom caminho para chegarmos ao nosso grande objetivo. Contra o Young Boys esperamos fazer dois grandes jogos, chegar à próxima fase e ir o mais longe possível, jogo a jogo", rematou.