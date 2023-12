Matheus Reis revoltado: «Não posso falar para não ser castigado»

Matheus Reis estava revoltado com a derrota e, sem mencionar o penálti assinalado no final da primeira parte, limitou-se a responder a uma pergunta após o V. Guimarães-Sporting, que terminou com a vitória dos vimaranenses por 3-2."Esta derrota foi totalmente injusta... é mais do mesmo. Não posso falar mais para não ser castigado. Agora vamos prepararmo-nos para vencer o FC Porto em nossa casa e ficarmos em primeiro", afirmou na entrevista rápida à Sport TV.