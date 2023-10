Mathieu coloca ponto final na carreira aos 39 anos

Foram apenas três épocas aquelas que Jérémy Mathieu passou por Portugal, mais concretamente ao serviço do Sporting, mas a verdade é que o central francês deixou marca em Alvalade. Com o cognome entre o universo leonino de 'Monsieur' Mathieu, o internacional francês viu este domingo chegar ao fim o seu derradeiro capítulo ao nível do futebol, uma vez que pendurou de vez as botas, segundo avança o diário francês 'La Provence'.O antigo central do Sporting sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo ainda ao serviço do emblema de Alvalade, em junho de 2020, o que levou a que terminasse mais cedo a sua aventura ao mais alto nível no desporto-rei. Ainda assim, mais tarde e já restabelecido, o central gaulês decidiu tentar a sua sorte por uma última vez, só que ao serviço do Luynes Sports, um clube da segunda divisão regional francesa, que é como quem diz... da distrital.Pelo Luynes Sport, Mathieu alinhou duas épocas e meio, antes de pendurar definitivamente as botas bem recentemente. No domingo, ao serviço do clube amador, foi titular na vitória por 2-0 sobre o Maximoise, antes de ser substituído aos 84', merecendo aplausos por parte do público da casa, naquela que foi a derradeira consagração na sua cadeira.A verdade é que, apesar de só ter conquistado uma Taça de Portugal e 2 Allianz Cup ao serviço do Sporting, Mathieu apresenta uma prateleira bem cheia em casa. Veja-se que venceu uma Champions, um Mundial de clubes e uma supertaça europeia pelo Barcelona, além de erguer 2 La Liga, 3 Taças do Rei e outra supertaça de Espanha pelos blaugranas. Em França, conquistou uma Taça da Liga francesa. De resto, representou clubes como Barcelona, Sporting, Valencia, Sochaux e Toulouse, somando ainda outras 5 internacionalizações pela seleção gaulesa.