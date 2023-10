Mathieu e o adeus ao futebol: «Queria terminar de forma diferente»

Jérémy Mathieu colocou um ponto final na carreira como futebolista, uma vez que pendurou as botas desta feita ao serviço do emblema da distrital de França, o Luynes Sports, e, em declarações ao 'La Provence', explicou como ocorreu a sua decisão. "Queria terminar a carreira de forma diferente, em campo, e perante o público, com a minha cabeça bem levantada", explicou o central de 39 anos que foi substituído aos 84' na vitória (2-0) sobre o Maximoise.De resto, o próprio 'La Provance' destacou o facto de, mesmo na derradeira fase da carreira, o ex-central do Sporting continuar a praticar até à perfeição os lances de bola parada, um cenário até assumido pelo próprio Mathieu no final do jogo. "Eu estava designado para bater os penáltis. Foi pena! Mas o mais importante é que a equipa ganhou", concluiu.O final da carreira de Mathieu foi também assinalado pelo Sporting, que nas redes sociais destacou a passagem do central francês por Alvalade. "Uma carreira brilhante com 106 páginas pintadas a verde e branco. Obrigado por tudo e boa sorte para o futuro, Monsieur Mathieu", escreveu o clube de Alvalade.