Mattias Svanberg não interessa ao Sporting

O Sporting não está interessado na contratação de Mattias Svanberg, médio do Wolfsburgo, apurou. Esta quinta-feira foi noticiado o interesse da SAD leonina no internacional sueco de 24 anos, com o jogador a fazer parte de uma lista de alvos da estrutura do emblema de Alvalade, tendo em conta o facto de a equipa de Rúben Amorim ficar sem Morita no mês de janeiro, devido à sua participação na fase final da Taça da Ásia. No entanto, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, não existe nada no sentido de contratar o médio nórdico.Atualmente no Wolfsburgo, Svanberg soma esta temporada 1 golo e 3 assistências em 18 jogos pelo emblema alemão, no qual se encontra na sua segunda temporada na Bundesliga. Antes, o médio sueco passou pelo Bolonha, proveniente do Malmö. Além disso, regista 2 golos em 32 internacionalizações pela seleção sueca.