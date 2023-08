Maurício recorda amizade com Slimani: «Sentaram-no à minha frente no refeitório»

Os adeptos do Sporting têm acompanhado à distância a chegada de Slimani ao Coritiba. O avançado argelino está a centrar atenções no Brasil e até Maurício, antigo central dos leões, que cruzou com 'Super Sli' em Alvalade na época 2014/15, veio a terreiro para falar do antigo companheiro de balneário.

"Quando começaram a surgir as notícias, mandei-lhe mensagem. E ele confirmou que estava a caminho do Brasil. Desejei-lhe boa sorte e ficou a promessa de uma visita. Uma conversa rápida, porque ele é um tipo que quero rever", explicou o jogador de 34 anos, que atualmente defende as cores do Chapecoense.

A seguir, Maurício recordou como se formou a amizade com o avançado: "Estava lá há seis meses quando o Slimani chegou, já a meio da temporada. Sentaram-no à minha frente no refeitório e ficámos próximos."

"Nas duas primeiras semanas, ele não estava bem. Comentámos que seria difícil para ele. Mas em três semanas teve uma transformação absurda. O Slimani foi muito importante para nós. Aprendeu muito rápido a falar português, portanto o idioma não será um problema para ele no Brasil. Slimani é observador e aos poucos solta-se. É um tipo vencedor e muito profissional", rematou.