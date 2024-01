Médio brasileiro chega ao Sporting diretamente da 'Copinha'

O Sporting está próximo de garantir a contratação de um jovem médio brasileiro, Kauã Oliveira, futebolista que chega a Portugal diretamente de uma prova onde são observados vários talentos, a 'Copinha'. O médio de 20 anos, que alinhou no Ibrachina FC nas últimas três épocas do futebol brasileiro, apontou até agora dois golos em 6 jogos na Copinha e prepara-se agora para rumar aos verdes e brancos.O médio natural de Feira Nova (Pernambuco) chega ao Sporting a título de empréstimo até final da temporada e mereceu até o destaque pelos tentos apontados ao serviço do Ibrachina, emblema de São Paulo, no torneio do futebol jovem canarinho.De resto, Kauã Oliveira já se encontra em Portugal para ultimar todos os detalhes, antes de começar a trabalhar ao serviço da equipa B leonina, onde deve ser inserido, e aproveitou até a última segunda-feira para assistir ao vivo no Estádio José Alvalade à vitória (8-0) da equipa principal do Sporting sobre o Casa Pia, com o jovem brasileiro a assinalar o momento através das redes sociais.