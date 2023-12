Melhor amigo de Coates volta ao Nacional e capitão do Sporting dá-lhe força

Coates tem contrato com o Sporting até ao fim da época mas, comonoticiou, renovará automaticamente por mais uma época quando atingir os 30 jogos com o mínimo de 45 minutos cada – faltam-lhe agora 13, depois de esta quinta-feira ter completado os 90' frente ao Sturm Graz.A continuidade do central em Alvalade pelo menos até 2025 parece, pois, ser uma mera formalidade, o que significa que um eventual regresso do central uruguaio ao Nacional Montevideo ficará adiado mais uma temporada.Dizer isto, no entanto, não equivale a dizer que Coates, de 33 anos, desistiu da possibilidade de voltar ao clube onde cumpriu a sua formação, um cenário que já assumiu publicamente em vários momentos e ao qual nunca fechou por completo a porta.Do que não restam dúvidas é que a ligação do defesa ao antigo clube também é especial e a prova está numa publicação que fez esta sexta-feira na sua conta na rede social Instagram, a assinalar nada menos do que… o regresso ao Nacional Montevideo daquele que considera o melhor amigo no futebol.Falamos de Mauricio Pereyra, médio de 33 anos, que estava desde 2019 no Orlando City, da MLS, após passagens pelo Krasnodar e pelo Lanús, e que acaba de assinar contrato de duas épocas com o ‘Decano’, onde volta após ter saído em 2011.Coates partilhou a fotografia de Mauricio Pereyra e ilustrou-a com vários 'emojis' de um bíceps, dando força à decisão do compatriota. "Melhor amigo no futebol? Mauricio Pereyra. Crescemos juntos no Club Nacional de Football, somos amigos desde os 11 anos", confidenciava em janeiro deste ano ao jornal 'Sporting'.Resta saber se, futuramente, Mauricio Pereyra poderá ser um aliado dos planos de Coates em voltar a 'casa'. Para já, o capitão está focado na meta de chegar aos… 350 jogos no Sporting (tem 345), ele que acaba de tornar-se no estrangeiro com mais partidas de leão ao peito, ao passar os 342 de Polga.