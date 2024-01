Mexidas à vista na defesa do Sporting

A possível ausência de Marcus Edwards nas opções de Amorim deve motivar também mudanças no xadrez habitual do técnico, com a visita a Chaves a prometer mexidas principalmente no setor mais recuado. Desde logo, após ter alinhado 31 minutos diante do Tondela, numa gestão de minúcia por recuperar de lesão, Coates está nos níveis físicos ideais e deve mesmo retomar o lugar no eixo da defesa.

Ao lado do capitão leonino, estará Gonçalo Inácio, pelo que resta perceber se Amorim irá incluir ainda Matheus Reis ou Eduardo Quaresma. No trio ofensivo, face à situação de Edwards, Pote e Gyökeres, marcadores dos golos na Taça, devem manter-se, com Trincão a espreitar uma oportunidade.