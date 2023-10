Miguel Alves renova contrato e aponta ambição: «Chegar à equipa A»

O Sporting anunciou a renovação de contrato com Miguel Alves, jovem central de 17 anos que esta época se tem vindo a impôr ao serviço da equipa B e já mereceu até várias chamadas de Rúben Amorim aos treinos da equipa principal dos leões.Em declarações aos canais do clube, o central que atua pelos verdes e brancos desde 2020/21 destacou o voto de confiança depositado pelo Sporting, apontando como meta a chegada à equipa principal do emblema de Alvalade. "Estou muito feliz por realizar mais um sonho e continuar nesta família que é o Sporting. Vou continuar a trabalhar para mostrar que mereço estar cá", começou por explicar o defesa que soma esta temporada 6 jogos pela equipa orientada por Filipe Çelikkaya."É uma exigência muito grande, mas estou a trabalhar para jogar e dar o melhor contributo à equipa. Os sub-19 não têm nada a ver com esta experiência na equipa B, só quero continuar a trabalhar", sublinhou o jovem defesa, que revela ter Gonçalo Inácio como referência nos leões. "Gosto de ficar com a bola e fazer passes entrelinhas e em profundidade. O Gonçalo Inácio porque também veio da Academia. Esse é o meu grande objectivo, chegar à equipa A. Com trabalho e suor, é possível", deixou claro.