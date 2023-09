Miguel Gouveia na mira do Atlético Madrid

Miguel Gouveia, guardião de 16 anos (ontem celebrados), que soma 4 jogos pelos juniores do Sporting, está na mira do At. Madrid, noticiou o ‘Mundo Deportivo’. Segundo o diário espanhol, os olheiros dos colchoneros tiraram notas do guardião, que esteve na seleção nacional sub-17, no Torneio Pinatar, em Murcia.